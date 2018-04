Rossi (Leu): invece di litigare, costruire opposizione col Pd

Firenze, 11 apr. - "Se dobbiamo stare a litigare, perché non pensare che si possano formare in una prospettiva di centrosinistra forze diverse ma unite dentro una coalizione?". Così Enrico Rossi, presidente della Toscana ed esponente di Leu a RaiNews 24. "L'obiettivo -ha detto Rossi- è costruire una forza di sinistra che stia dentro una prospettiva di centrosinistra, stando all'opposizione". Quanto al Pd, "manca la discussione sul perché della sconfitta", aggiunge Rossi, secondo il quale "Renzi funziona ancora da deterrente di una discussione che il Pd deve fare. Questo dibattito interno al Pd non si sta sbloccando".

"Io penso che Leu abbia fallito nell'inseguire un consenso adeguato, ma ha comunque preso 1 milione e 100 mila voti", ha concluso Rossi.