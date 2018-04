Siria, Mosca: nostra risposta sarà immediata se Usa ci colpiscono

Roma, 11 apr. - La risposta della Russia a un eventuale attacco americano in Siria "sarà immediata", qualora venissero colpite le forze russe presenti nel Paese. E' quanto ha detto oggi il vicepresidente della Commissione Difesa del Senato russo, Yevgeny Serebrennikov, aggiungendo che la base aerea russa Hmeymim e la base navale di Tartus, così come i militari russi dispiegati in Siria, sono sotto stretta protezione dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato l'intenzione di colpire la Siria in risposta a un presunto attacco chimico a Douma, nella Ghouta orientale.

"Come ha già rimarcato il ministero della Difesa, le basi militari russe di Hmeymim e Tartus sono sotto stretta protezione - ha detto Serebrennikov alla Ria Novosti - allo stesso tempo, ci aspettiamo che in caso di attacchi americani, se ci saranno, le vite dei nostri militari non siano messe in pericolo. Credo che gli Stati Uniti comprendano questo e che non lo consentiranno, perchè in caso contrario la risposta della Russia sarà immediata, come ha detto il capo di Stato maggiore russo".