Siria, Russia: abbatteremo i missili Usa e siti di lancio

Roma, 11 apr. - "Se gli americani colpiranno" la Siria, "i loro missili saranno abbattuti, e così pure le strutture da cui questi missili saranno lanciati": le parole dell'ambasciatore russo in Libano, Aleksandr Zasipkin, rilanciate oggi da tutti i siti di notizie russi, suonano come un estremo avvertimento agli Usa, che potrebbero decidere a breve di entrare in azione contro il regime siriano accusato di un nuovo attacco chimico a Douma.

La Russia eseguirà quanto detto dal presidente in connessione a qualsiasi tipo di aggressione Usa alla Siria, abbattendo missili americane e colpendo le origini dell'attacco, ha detto Zasypkin al canale televisivo Al Manar

Il diplomatico ha messo in guardia dai pericoli di un'ulteriore escalation in Siria e ha assicurato che la Russia è disposta a negoziare sugli ultimi sviluppi.