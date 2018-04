Commercio, Coldiretti: con stagnazione stop ad aumento Iva

Roma, 11 apr. - Occorre scongiurare il previsto aumento dell`Iva in una situazione in cui i consumi continuano a rimanere stagnanti. E` quanto afferma la Coldiretti commentando il calo su base annua delle vendite a febbraio dello 0,6%, anche se con un rimbalzo positivo rispetto al mese precedente (0,4%).

La situazione di difficoltà è resa evidente dal fatto che - sottolinea la Coldiretti - a far registrare l`aumento tendenziale piu` rilevante sono i discount alimentari con un balzo del 5,3% mentre il maggior calo si rileva per gli ipermercati sempre a prevalenza alimentare (-5,4%). Il rincaro dell`Iva - continua la Coldiretti - colpirebbe anche beni di prima necessità come carne, pesce, yogurt, uova, riso, miele e zucchero con aliquota al 10 per cento e vino e birra con aliquota al 22% con effetti drammatici sui redditi delle famiglie più bisognose e sull`andamento dei consumi in settori come quello alimentare che è determinante per sostenere la ripresa in atto. La spesa alimentare - conclude la Coldiretti - è la principale voce del budget delle famiglie dopo l`abitazione con un importo complessivo di 215 miliardi ed è quindi un elemento importante per la ripresa dell`economia.