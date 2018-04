Gerusalemme, 11 apr. - L'esercito israeliano ha riferito di aver colpito oggi non meglio precisati "obiettivi militari" di Hamas nella Striscia di Gaza, dopo l'esplosione di un ordigno palestinese contro un'unità militare impegnata in "attività di routine" nel Nord di Gaza. L'esplosione non ha causato feriti, ha precisato l'esercito.

Nella nota l'esercito non ha precisato il tipo di attacco lanciato, nè il luogo degli obiettivi presi di mira.