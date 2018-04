Fox, raid Antitrust Ue in sede Londra, focus su diritti sport

New York, 11 apr. - L'ufficio londinese di una divisione dell'americana 21st Century Fox è stato perquisito ieri dagli inquirenti della Commissione Ue insieme a quelli di una serie di altri gruppi sparsi nei vari Stati membri. I raid, giunti a sorpresa, sono parte di un'inchiesta antitrust sui diritti sportivi e sulla distribuzione di contenuti sportivi.

Dopo le indiscrezioni del Daily Telegraph, la Commissione Ue ha confermato i raid negli uffici di aziende "attive nella distribuzione di diritti media e diritti collegati riguardanti vari eventi sportivi e/o la loro messa in onda". In una nota, la Commissione non ha indicato i gruppi presi di mira e ha detto che le ispezioni sono una mossa preliminare per capire se ci sono state pratiche anticompetitive.

In un comunicato, Fox Networks Group (FNG) - divisione dell'impero mediatico di Rupert Murdoch le cui principali attività sono sport e intrattenimento tv - ha detto che sta "pienamente collaborando". La Commissione Ue teme che le aziende coinvolte "possano avere violato le leggi antitrust Ue che proibiscono cartelli e pratiche di business restrittive. Il fatto che la Commissione faccia tali ispezioni non significa che le aziende siano colpevoli di un comportamento anticompetitivo".

Stando al Daily Telegraph, al civico 10 di Hammersmith Grove dove ha sede FNG - un immobile in cui si trovano anche gli uffici di vari gruppi tra cui quello del tabacco Philip Morris - gli inquirenti della commissione Ue stavano cercando di mantenere un profilo basso. Sempre secondo quanto riferito dal quotidiano, agli inquirenti è stato detto di tenere segreti i dettagli delle perquisizioni, che continuaranno forse oggi e potenzialmente domani.

La perquisizione è iniziata in un momento delicato per l'impero mediatico di Rupert Murdoch, che possiede il 39% di Sky ma che vuole salire al 100% in base all'offerta lanciata nel dicembre 2016. Il 3 aprile scorso 21st Century Fox si è detto disposto a cedere il canale Sky News a Walt Disney, il colosso dell'intrattenimento che in base all'accordo siglato nel dicembre 2017 acquisirà asset di Murdoch per 52,4 miliardi di dollari.Così facendo il magnate dei media spera di ottenere il via libera della Competition and Markets Authority (Cma) britannica alla scalata dell'operatore satellitare europeo. Entro il mese prossimo la Cma dovrebbe fornire al ministro britannico della Cultura raccomandazioni sulla transazione, indicando se sia meglio bloccarla o consentirla.

Ad approfittare delle perquisizioni potrebbe essere Comcast, intenzionato a mettere i bastoni tra le ruote di Murdoch. Il 27 febbraio scorso l'operatore americano di tv via cavo - che controlla NBC Universal, Universal Studios e DreamWorks Animation - aveva annunciato una "possibile offerta in contanti superiore" a quella di Fox con cui potrebbe prendere il controllo di Sky.