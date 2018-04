Governo, Orlando: pronti a discutere se M5s rinuncia a Lega

Roma, 11 apr. - "Se i 5 stelle rinunciano alla Lega siamo pronti a discutere. In questa fase a noi conviene prendere una posizione più attiva. Non credo che si arrivi a un negoziato. Ma dobbiamo chiedere a Di Maio di scoprire le carte. Ci deve essere un chiarimento". Così il Ministro della giustizia uscente Andrea Orlando ai microfoni di Giorgio Zanchini a Radio anch`io (Rai Radio1).

"Di Maio non può dire o la Lega o il Pd. Deve dire che rinuncia all`interlocuzione con la Lega perché su quei due, tre, quattro cinque punti l`interlocuzione con la Lega è preclusiva di un rapporto con il Pd - spiega Orlando -. Così non ci sono, non solo le condizioni per sederci a un tavolo, ma neanche di salutarci. Il dialogo con il centrodestra è un esercizio fine a se stesso. Un dialogo con la Lega mi sembra molto complicato. Loro sono su una posizione lepenista. Non c`è una convergenza, anche solo per qualche mese. Anche con il M5s è difficile. Oggi, dopo il primo giro di consultazioni, vedo è molto improbabile che si arrivi a un accordo".