Piazza Affari gira positiva. Prevale rotazione. Roma in volo +23%

Roma, 11 apr. - Piazza Affari, dopo una apertura in flessione, gira positiva (+0,12%).

Tra i 40 big del listino milanese prevale la rotazione settoriale. I migliori spunti per, Ferragamo +2,30%, Saipem +1,44%, Unipol -0,81%. Dal lato dei ribassi cedono terreno Luxottica -1,61%, Cnh -0,69%, Banca Generali -0,49%.

Tra i titoli a a minore capitalizzazione gran volo della As Roma che ha aperto con un rialzo del 23,71%% a 0,60 euro,appena tre centesimi sotto il massimo dell'anno. Ieri il titolo aveva chiuso a 0,485 euro.

La spinta dalla vittoria di ieri sul Barcellona che ha portato la squadra giallorossa in semifinale di Champions League. Non accadeva dalla stagione 1983-84, allora si chiamava Coppa dei Campioni. Il mercato ragiona anche in termini di ulteriori introiti che arriveranno alla società grazie al raggiungimento di questo obiettivo.