Governo,Orlando: tornare a urne non serve a Italia ma è probabile

Roma, 11 apr. - Tornare nel giro di pochi mesi al voto "non è uno scenario che auspico, non credo che agli italiani serva di andare a votare una volta ogni tre mesi. Ma se mettiamo in fila i fattori che attualmente sono sul tavolo la possibilità esiste ed è significativa". Lo ha detto il ministro della Giustizia ed esponente del Pd Andrea Orlando intervistato a Radio anch'io su Rai Radio 1.

Si voterà con una nuova legge elettorale? "Se non si fa un governo, non si modifica neanche la legge elettorale, cosa che tra l'altro non credo nemmeno sia auspicabile", ha concluso.