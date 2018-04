Centrodestra,Donazzan: sì partito unico, Berlusconi traghettatore

Roma, 11 apr. - "C`è un`Italia spaccata: c`è un`Italia del Nord che chiede risposte e il Sud che ha bisogno di tutt`altre risposte. Oggi c`è bisogno di una forte spinta riformista in senso federalista di questa nazione, altrimenti non la teniamo, perchè le esigenze sono troppo diverse". Lo ha detto in diretta ad Agorà Elena Donazzan di Forza Italia.

Auspica una 'leghizzazione'? "No. Auspico una semplificazione dello scenario politico: vorrei che ci fosse un partito unico, conservatore, repubblicano. Ma Berlusconi deve necessariamente traghettare", conclude.