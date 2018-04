Governo, Toninelli: un premier terzo non ha senso

Roma, 11 apr. - - "Per noi non ha nessun senso parlare di premier terzo. Che cosa significa?". Lo afferma in una intervista al Quotidiano nazionale il capogruppo M5s al Senato, Danilo Toninelli spiegando così la sua posizione: "Quanto conta un presidente del Consiglio in un tavolo europeo, se quel presidente del Consiglio non è stato scelto dai cittadini? Il M5s è stato votato da 11 milioni di elettori, con la chiara indicazione di Di Maio premier. Bisogna rispettare il voto popolare".

"Noi abbiamo sempre detto, sin dalla campagna elettorale, che se non avessimo avuto la maggioranza in Parlamento, avremmo fatto un appello a tutte le forze politiche sui temi concreti per cambiare questo Paese - spiega -. Non abbiamo mai parlato di accordi, ma di un contratto serio e preciso su alcuni punti per migliorare la vita dei cittadini italiani". Toninelli resta fermo sul veto a Berlusconi perchè "per il M5s Berlusconi rappresenta il passato: non avrebbe senso andare al governo se non si è in condizione di cambiare le cose. I nostri punti sono stati votati dagli iscritti non contro o per qualcuno, ma a vantaggio di tutti i cittadini". Infine Toninelli annuncia che i Cinquestelle proporranno anche al Senato "la cancellazione di anacronistici privilegi": "Non si può pensare che i senatori, una volta cancellati i vitalizi alla Camera, possano continuare a godere di un trattamento previdenziale privilegiato rispetto ai deputati", conclude.