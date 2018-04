Brexit, Barnier: un anno per cambiare idea, poi Londra fuori da Ue

Roma, 11 apr. - Il Regno Unito ha ancora un anno per cambiare idea sulla propria uscita dall'Unione europea. E' quanto ha detto il caponegoziatore Ue, Michel Barnier, a diverse testate europee, tra cui La Repubblica, precisando però che "se Londra dovesse cambiare idea sulla Brexit ci vorrebbe comunque una decisione unanime dei 27 governi europei per accettare che resti nell`Unione, passo che però non potrà arrivare dopo il 30 marzo 2019".

"Il 30 marzo 2019 il Regno Unito sarà irrevocabilmente fuori dalla Ue, ma fino al 31 dicembre 2020 Londra potrà ancora decidere di restare nel mercato unito e nell`Unione doganale", ha aggiunto negoziatore europeo. (Segue)