In Piazza Affari verso apertura "magica" per As Roma: +25% teorico

Roma, 11 apr. - In Piazza Affari si annuncia una apertura con il botto per l'As Roma, complice la vittoria di ieri sul Barcellona che ha portato la squadra giallorossa in semifinale di Champions League. Non accadeva dalla stagione 1983-84, allora si chiamava Coppa dei Campioni.

Il titolo della "magica", come la chiamano i suoi tifosi, in fase di apertura segna un rialzo del 25% teorico. Ieri la chiusura a 0,48 euro, oggi nel book si vedono ordini al prezzo di 0,60 euro. Il mercato ragiona anche in termini di introiti che arriveranno alla società grazie al raggiungimento di questo obiettivo.