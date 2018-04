Azerbaigian al voto per presidenziali, scontata rielezione Aliyev

Roma, 11 apr. - Si vota oggi nell'Azerbaigian per eleggere il presidente, con un risultato scontato che vedrà la riconferma dell'uomo forte del Paese, Ilham Aliyev, 56 anni, succeduto al padre nel 2003 e da allora al potere.

I due principali partiti di opposizione hanno deciso di boicottare lo scrutinio, giudicando insufficienti le condizioni per uno svolgimento democratico del voto. Dei sette candidati che si presentano, dei fantocci per l'opposizione, nessuno ha la minima chance di vittoria.

In corsa per un quarto mandato, Ilham Aliyev è stato eletto la prima volta 15 anni fa, succedendo al padre Heydar, ex agente del Kgb locale che ha guidato l'allora repubblica sovietica dal 1969 fino alla sua morte. Nel 2009 Ilham Aliyev ha modificato la costituzione, consentendo un numero illimitato di mandati per il presidente, una riforma denunciata dall'opposizione. Molti membri della famiglia del presidente sono nei posti chiave del potere: la moglie è vicepresidente, mentre il figlio Heydar si prepara a prendere il posto del padre.

Ricco in idrocarburi, l'Azerbaigian, uno dei principali fornitori di gas all'Europa, si è trasformato e modernizzato a ritmi impressionanti nell'ultimo decennio. (fonte afp)