Libia, generale Haftar ricoverato in ospedale militare di Parigi

Roma, 11 apr. - Il generale libico Khalifa Haftar è ricoverato all'ospedale militare Val De Grace di Parigi per un'emorragia cerebrale. E' quanto riporta oggi il sito Libya Express.

Il generale avrebbe avuto un ictus e sarebbe stato subito trasferito in Giordania, prima di volare in Francia, stando a quanto riportato oggi da diversi media libici.

Il portavoce delle forze di Haftar nell'Est del Paese, Ahmed Al-Mismari, ha smentito che il generale sia in coma, come riportato ieri sera dalla televisione Al-Nabaa, affermando che le sue condizioni di salute sono buone. "Il comandante sta seguendo da vicino le operazioni militari in corso", ha detto al Mismari alla tv.