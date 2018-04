Raid Commissione antitrust Ue in sede Fox, focus su diritti sport

New York, 11 apr. - L'ufficio londinese di una divisione dell'americana 21st Century Fox è stato perquisito ieri dagli inquirenti della Commissione Ue insieme a quelli di una serie di altri gruppi sparsi nei vari Stati membri. I raid, giunti a sorpresa, sono parte di un'inchiesta antitrust sui diritti sportivi e sulla distribuzione di contenuti sportivi.

Dopo le indiscrezioni del Daily Telegraph, la Commissione Ue ha confermato i raid negli uffici di aziende "attive nella distribuzione di diritti media e diritti collegati riguardanti vari eventi sportivi e/o la loro messa in onda". In una nota, la Commissione non ha indicato i gruppi presi di mira e ha detto che le ispezioni sono una mossa preliminare per capire se ci sono state pratiche anticompetitive.

In un comunicato, Fox Networks Group (FNG) - divisione dell'impero mediatico di Rupert Murdoch le cui principali attività sono sport e intrattenimento tv - ha detto che sta "pienamente collaborando". La Commissione Ue teme che le aziende coinvolte "possano avere violato le leggi antitrust Ue che proibiscono cartelli e pratiche di business restrittive. Il fatto che la Commissione faccia tali ispezioni non significa che le aziende siano colpevoli di un comportamento anticompetitivo". (Segue)