Veti incrociati all'Onu su Siria, si inasprisce confronto Usa-Russia -2

Roma, 11 apr. - Intanto l'Organizzazione internazionale sulle armi chimiche (Oiac), che ha il mandato di indagare sul presunto attacco chimico ma non di identificare i responsabili, ha annunciato l'invio "a breve" in Siria di una squadra incaricata di far luce su quanto accaduto a Douma, nella Ghouta orientale, alle porte della capitale siriana. Sabato scorso, i Caschi bianchi, i soccorritori che operano nelle zone della Siria controllate dall'opposizione, e l'ong Syrian American Medical Society, hanno riferito di almeno 48 morti e oltre 500 feriti.

L'Oiac è stata invitata da Damasco che, come Mosca, nega che ci sia stato l'attacco chimico. Secondo i diplomatici, la missione dell'Oiac è strumentale a rinviare i raid occidentali. Pur apprezzando l'invio degli esperti, Washington ha tenuto a rimarcare che la risposta americana non è legata all'esito della loro missione. "Gli Stati Uniti hanno i propri meccanismi", "noi sappiamo che una sostanza chimica è stata usata, anche se non sappiamo con certezza quale", ha detto la portavoce della diplomazia americana, Heather Nauert.