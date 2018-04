Veti incrociati all'Onu su Siria, si inasprisce confronto Usa-Russia

Roma, 11 apr. - Resta ferma la posizione delle potenze occidentali, nonostante il veto russo all'Onu, che hanno ribadito la loro determinazione a reagire al presunto attacco chimico sulla città siriana di Douma, attribuito al regime di Bashar al Assad. Mosca, che sostiene Damasco, ha opposto ieri sera alle Nazioni unite il suo veto a un progetto di risoluzione americano che puntava ad avviare un'inchiesta indipendente sul ricorso alle armi chimiche in Siria. Intanto, Usa e Francia in testa, hanno evocato nuovamente la minaccia di rappresaglie militari.

Ieri il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che Parigi "annuncerà nei prossimi giorni" la decisione su una risposta in Siria, in stretto coordinamento con Stati Uniti e Regno Unito. Il presidente americano Donald Trump e la premier britannica Theresa May "hanno concordato di non consentire che si continui a usare armi chimiche", stando al colloquio telefonico avuto dai due leader e riferito dalla Casa Bianca. (Segue)