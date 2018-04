Welfare Index Pmi 2018, premiate aziende di 6 settori... -2

Roma, 10 apr. - Per l`agricoltura, Natura Iblea Srl di Ispica (RG) - "L`integrazione passa per lo studio"; Azienda Agricola Fungar Snc di Coriano (RN) - "Il mediatore che traduce i bisogni in welfare"; Peverelli Srl di Fino Mornasco (CO) - "Sicuri al lavoro, in salute a casa". Per l`artigianato, Siropack Italia Srl di Cesenatico (FC) - "L`università entra in azienda"; Effebi arredamenti di Bellasio Pierino & C. Snc di Cantù (CO) - "Check up gratuito e Benefit Salute"; Equilibrio e Benessere Srl di Villa Poma (MN) - "La formazione continua è la formula del successo".

Nella categoria studi e servizi professionali, Studio Sila Tommaso di Brescia - "Flessibilità: singolare femminile"; Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners di Roma - "Più tempo con i figli per mamme e papà"; Studio Aversano Piermassimo di Pistoia - "Il lavoro si adatta ai tempi di vita". Per il terzo settore, Spazio Aperto Servizi Scs Onlus di Milano - "Stipendio al 100% anche in maternità"; La Dua Valadda Scs di Pinerolo (TO) - "Il part time in aiuto alla famiglia"; La Nuvola Scs Impresa Sociale Onlus di Orzinuovi (BS) - "Mamme più serene con l`asilo nido in azienda".

Inoltre, sono state assegnate quattro menzioni speciali agricoltura sociale a Terra Mia Scs Onlus di Torino - "L`agricoltura come riscatto sociale"; salute e assistenza a Farco Group di Torbole Casaglia (BS) - "Una rete regionale per promuovere la salute"; conciliazione vita e lavoro a Performance in Lighting Spa di Colognola ai Colli (VR) - "L`asilo aziendale aperto al territorio"; giovani, formazione, sostegno alla mobilità sociale a Agrimad Srl Società Agricola di San Demetrio Corone (CS) - "Formare i giovani per il futuro della comunità". Infine quest`anno è stato assegnato il Premio Speciale del comitato guida a Europea Microfusioni Aerospaziali Spa di Morra De Santis (AV).