New York, 10 apr. - "Credevano che il settore potesse regolarsi da sé, ma adesso io e i miei colleghi abbiamo il dubbio che non sia così", ha detto John Thune, senatore repubblicano e presidente della commissione sul Commercio del Senato dove in questo momento Mark Zuckerberg si prepara a testimoniare. "Facebook è nato come un esempio del sogno americano, adesso voi avete il compito di non trasformarlo in un incubo della privacy", ha concluso il senatore.