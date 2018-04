Di Maio: nel Def stiamo all'1,5% nel rapporto deficit/pil

Roma, 10 apr. - "I nostri parlamentari mi hanno detto: 'Noi lo abbiamo fatto il Def, stiamo nell'1,5%'" di rapporto deficit/Pil e "non dobbiamo sforare nulla, i soldi li abbiamo trovati per fare tutto. I soldi ci sono". Così il leader del M5S Luigi Di Maio nel corso di un incontro pubblico a Isernia.

"Noi - ha spiegato - ci stiamo portando avanti e stiamo lavorando per presentare un Documento di economia e finanza, ora che stiamo in un'altra posizione e abbiamo accesso a più informazioni di finanza pubblica e a più dettagli. Io credevo si dovesse sforare qualche parametro europeo per prendere" le risorse necessarie per "il reddito di cittadinanza, per non alzare l'Iva, per la Banca pubblica per gli investimenti, per dare più finanziamenti ai Comuni, per il Fondo per superare la Legge Fornero". E invece, ha spiegato Di Maio, tutti gli obiettivi si possono raggiungere senza deviare dai target europei.