Macron: eventuali raid colpiranno solo capacità chimiche Assad

Parigi, 10 apr. - Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che Parigi "annuncerà le sue decisioni nei prossimi giorni", in relazione ai presunti attacchi chimici in Siria. Macron ha poi precisato che "eventuali raid andrebbero a colpire esclusivamente le capacità chimiche" del regime siriano di Bashar al Assad e per nessuna ragione i suoi alleati russi e iraniani.

"Nei prossimi giorni annunceremo le nostre decisioni (...) In nessun caso le decisioni che prenderemo avranno vocazione a toccare gli alleati del regime o qualcun altro, ma colpiranno esclusivamente le capacità chimiche a disposizione del regime". La Francia, ha assicurato Macron, "non auspica una escalation".

Dal canto suo il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, oggi in visita ufficiale a Parigi, ha affermato che il suo paese potrebbe partecipare ad eventuali raid concertati contro il regime di Damasco, dopo il presunto attacco chimico di sabato. "Se la nostra alleanza dovesse richiederlo, noi risponderemo 'presente'", ha detto il principe durante la conferenza stampa al fianco del presidente francese.

(fonte afp)