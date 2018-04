Roma, 10 apr. - "Abbiamo eletto Roberto Fico alla presidenza della Camera e nei prossimi quindici giorni avremo il primo atto per tagliare i vitalizi degli ex parlamentari, non risolvono tutti problemi del paese ma c'è un conto morale, etico che dobbiamo saldare con i cittadini". Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico del M5S, durante un comizio in Molise.