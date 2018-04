Roma, 10 apr. - Tornare a nuove elezioni "non porterebbe nulla di nuovo rispetto a oggi. Sarebbe un fallimento, una sconfitta di tutti e quindi porterebbe il paese in una situazione in cui noi riproporremmo che cosa? Non succederebbe niente, sono perplessa". Lo ha detto Elisabetta Casellati, presidente del Senato, a Porta a Porta.