Boccia (Pd): basta arroccamento, sfidiamo 5 stelle sui contenuti

Roma, 10 apr. - "Che il Pd possa gioire perché Lega e M5S facciano un accordo lo trovo politicamente folle. Quell'alleanza, soprattutto per prevalenza antieuropeista soprattutto leghista, può solo far male al Paese e il Partito Democratico non può e non deve gioirne. Abbiamo il dovere di sfidare il M5S sui temi, dal rafforzamento del nostre misure di contrasto alle povertà, oggi in vigore che loro sanno essere utili, alle politiche per l'ambiente misurate con il livello di CO2 che noi, con il loro voto, abbiamo messo in bilancio, fino alle misure a sostegno dell'industria sociosostenibile. Il PD può fare molto per il Paese e per la stessa Europa, ma serve un dialogo serio e costruttivo con il Movimento 5 Stelle, senza arroccarsi in posizioni di opposizione a prescindere". Lo ha detto Francesco Boccia, deputato Pd, intervenendo all'assemblea dei gruppi parlamentari.