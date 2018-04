Roma, 10 apr. - Il Consiglio dei ministri ha deliberato di non esercitare i poteri speciali e di consentire il decorso dei termini temporali in relazione all`operazione di cessione a Leonardo della proprietà del know how relativa a un prodotto finalizzato alla sicurezza del transito navale da parte della Orizzonte sistemi navali.

Lo rende noto Palazzo Chigi spiegando che la decisione è stata adottata "in quanto l`operazione non presenta profili di criticità".