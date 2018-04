Roma, 10 apr. - "Berlusconi non ha mai fatto la guerra all`intera magistratura quindi non potevo essere il braccio armato di una guerra che non c`era. Berlusconi ha protestato contro una magistratura che ha ritenuto politicizzata". Lo ha detto Elisabetta Casellati, presidente del Senato, a Porta a porta.

"Al Csm ho fatto un`esperienza straordinaria. Ho conosciuto persone preparate e aspetti della magistratura che non conoscevo", ha aggiunto.