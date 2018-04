Casellati: orgogliosamente berlusconiana, superare veti su Cav

Roma, 10 apr. - "Sono orgogliosamente berlusconiana. C`è una ossessione contro Berlusconi in tempi in cui si dovrebbe superare. Non si comprendono i veti posti nei suoi confronti". Lo ha detto la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, a Porta a Porta.

"È un personaggio politico - ha aggiunto - che ha ricevuto voti da milioni di italiani, fa parte della nostra democrazia". Quanto al veto di M5S su Berlusconi ha osservato: "Non condivido i veti tout court. Tutti hanno diritto di essere allo stesso tavolo. Il quadro che esce dal 4 marzo è complesso. Non ci sono oggi vincitori nel senso di partiti che abbiano l`autosufficienza per governare".

"Serve - ha sottolineato Casellati - una pacificazione che metta intorno a un tavolo tutti gli attori della nostra politica. I veti rallentano le trattative perché non danno risposte ai cittadini, non permettono la serena formazione del governo. Già il quadro è complesso, se aggiungiamo veti produciamo uno stallo che non fa bene al paese".