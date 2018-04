Roma, 10 apr. - "Non me lo aspettavo, non era nelle previsioni, mi ha fatto piacere, è un`esperienza straordinaria". Lo ha detto la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, a Porta a porta.

"Essere garante di una istituzione in cui vivo dal '94 - ha aggiunto - è un traguardo di un percorso importantissimo. L`ho saputo alle 10.10 di sabato che ero stata designata. Alle 10.30 iniziava la seduta".