Eni, Descalzi: al momento in Messico nessun socio potenziale

New York, 10 apr. - "Che ci sia un socio potenziale in questo momento, no, perché ora il focus è prendere una decisione finale di investimento e iniziare a produrre". Lo ha detto Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, parlando a margine dell'Investor Day a New York.

Al Ceo è stato chiesto di commentare indiscrezioni recenti di Bloomberg secondo cui il colosso petrolifero italiano stava trattando per cedere una quota in un maxi giacimento petrolifero in Messico. Secondo quelle indiscrezioni, Eni stava negoziando per vendere una partecipazione nell'Area 1 (che si trova offshore) al Qatar Petroleum International; altri potenziali investitori sembravano a loro volta in trattativa.

"Normalmente non si tiene un campo al 100%. Nell'ambito di questo, [avevamo detto che] il Messico poteva entrare. Però siamo stati presi anche un po' alla sprovvista [dalle indiscrezioni] perché se facessimo una cosa del genere, dovremmo parlare con le autorità", ha aggiunto Descalzi precisando: "Spero nei prossimi due mesi" di avere una risposta dal governo messicano per potere avviare il progetto. "Se riusciamo ad avere ok, si parte rapidamente", ha concluso Descalzi.