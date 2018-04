Roma, 10 apr. - "Non c'è bisogno di mettere un articolo o di usare vocabolari anche cacofonici come ministra per affermare la parità di genere. Sono battaglie veterocomuniste superate dai tempi". Lo ha detto la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, a Porta Porta rispondendo a Bruno Vespa che gli ha chiesto come mai preferisce essere chiamata "il presidente".