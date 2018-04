Parigi, 10 apr. - La visita in Francia del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman si è conclusa oggi con la firma di 19 protocolli di accordo per un valore complessivo di oltre 18 miliardi di euro. Gli accordi riguardano i settori più svariati, dal petrolchimico fino al turismo, alla sanità e alle attività culturali, come indica in un comunicato il forum franco-saudita. (fonte afp)