Petrolio, Descalzi: target Arabia Saudita di 80$ possibile

New York, 10 apr. - Il Ceo di Eni non esclude che il barile arrivi a valere 80 dollari ma sostiene che il prezzo è nelle mani dell'0pec e delle nazioni come la Russia impegnate a ridurre la produzione per riequilibrare il mercato di riferimento.

Commentando da New York indiscrezioni secondo cui l'Arabia Saudita punta a prezzi del petrolio intorno agli 80 dollari al barile per finanziare la sua agenda economica e sostenere la valutazione di Aramco (il colosso petrolifero nazionale che si prepara a una mega Ipo), Descalzi ha detto che Opec e Russia "stanno riuscendo" a condizionare i prezzi del greggio.

Per l'a.d. di Eni, che ha parlato a margine dell'Investor Day organizzato al Nyse, "il mercato è guidato anche dai fondamentali; le scorte stanno scendendo. Se ci sarà davvero un riequilibrio e [Opec e Russia] continueranno a tagliare l'output, magari si potrebbe" vedere il barile intorno agli 80 dollari. "E' molto nelle loro mani".