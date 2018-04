Ue, Visco: conflitto immaginario blocca assicurazione depositi

Roma, 10 apr. - "L'Unione bancaria e' ancora incompleta, anche se negli scorsi anni e' stata creata la vigilanza unica e un meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie pur non ancora dotato di tutti gli strumenti per poter funzionare bene". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, in occasione della presentazione del libro "Italia, Europa, economia e banca", una raccolta dei discorsi di Carlo Azeglio Ciampi all'assemblea dell'Abi.

Poi "manca del tutto il terzo pilastro: un'assicurazione comune dei depositi. Uno stallo prodotto in seguito al conflitto di chi crede che sia prioritaria la riduzione dei rischi e chi invece punta a creare strumenti di protezione contro le conseguenze di tali rischi. E' un conflitto immaginario".