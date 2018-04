Meloni: persa prima occasione, M5S e Pd bocciano pdl l.elettorale

Roma, 10 apr. - "La XVIII legislatura perde subito l`occasione di dare un segnale di responsabilità: la Conferenza dei capigruppo della Camera ha bocciato oggi la possibilità che tra i temi urgenti dei quali avrebbe dovuto occuparsi la Commissione speciale ci fosse la riforma del sistema elettorale presentata da Fratelli d`Italia". È quanto scrive su Facebook il presidente di FdI, Giorgia Meloni.

"In questi giorni - aggiunge - FdI aveva chiesto di introdurre il premio di maggioranza: questa modifica avrebbe consentito di mettere in sicurezza l`esito del voto degli italiani in caso di ritorno alle urne. Se il voto contrario del Pd era scontato perché in linea con la sua migliore tradizione antidemocratica e contraria alla volontà popolare, a stupire è il no del Movimento 5 Stelle che ha addirittura sollevato rilievi di legittimità. Evidentemente Di Maio e i grillini si sono talmente normalizzati che preferiscono scegliere il Governo nel Palazzo invece di garantire agli italiani il diritto di scegliere da chi essere governati".