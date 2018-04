Governo, Gelmini: volere elettori al centro, centrodestra pronto

Roma, 10 apr. - "Il Movimento 5 Stelle, arrivato secondo alle elezioni del 4 marzo, pretende di avere la premiership e vuole dettare legge anche dentro il centrodestra, arrivato primo. Una follia. Non si può giocare a rompere la coalizione vincente, formata, con pari dignità, da Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Noi con l'Italia". Lo scrive su Facebook Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

"Si parte, dunque, dai nostri programmi che - aggiunge - hanno a cuore gli italiani: taglio delle tasse, lavoro, misure contro la disoccupazione giovanile, politiche di conciliazione dei tempi lavoro-famiglia, lotta alle nuove povertà, blocco dell'immigrazione clandestina, garanzie per la sicurezza dei cittadini, sostegno alle famiglie e alla natalità. Di Maio faccia un bagno di umiltà, la smetta di porre veti e ultimatum, e cominci a guardare in faccia la realtà. Il centrodestra unito è pronto, con responsabilità e alto senso delle istituzioni, a questa difficile ed entusiasmante sfida per portare l'Italia fuori dalla crisi", conclude.