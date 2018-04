Descalzi (Eni): "mare molto agitato" nel mondo

New York, 10 apr. - Mentre in Italia è in corso un "lecito dibattito democratico" post elezioni del 4 marzo scorso, nel mondo "il mare è molto agitato" dal punto di vista geopolitico. Per questo, c'è cautela da parte degli investitori.

Lo ha detto Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni. Parlando a margine dell'Investor Day che si è svolto al New York Stock Exchange, il Ceo del gruppo petrolifero italiano ha escluso rischi politici derivanti dall'Italia spiegando che è il fronte geopolitico a essere "più agitato".

Sottolineando che Eni opera "in aree non complicate", tra le quali ha citato Egitto, Indonesia e Messico, Descalzi ha fatto riferimento alla situazione tesa in Siria ma anche alla Russia (sanzionata recentemente dagli Stati Uniti) e all'Iran, protagonista di uno storico accordo sul nucleare siglato nell'estate 2015 dalle principale potenze mondiali e minacciato dal presidente americano Donald Trump.

In vista della decisione che Trump prenderà a maggio, reintrodurre o no sanzioni contro Teheran, Descalzi ha affermato che "già ora è difficile lavorare con l'Iran" e che un aumento delle tensioni con Washington farebbe aumentare i prezzi del petrolio.