Usa, Descalzi(Eni): con la Cina non si arriverà a guerra di dazi

New York, 10 apr. - Tra la Cina e gli Stati Uniti non si arriverà a una guerra commerciale. Lo pensa il Ceo di Eni, secondo cui le minacce fatte a colpi di dazi sull'asse Washington-Pechino "sono solo titoli", mosse "per potere parlare" e giungere a una soluzione sulla proprietà intellettuale (che secondo il presidente americano Donald Trump è sfruttata ingiustamente dalla seconda economia più importante al mondo).

Parlando a margine dell'Investor Day organizzato al New York Stock Exchange, Descalzi ha spiegato che l'obiettivo di Cina e Usa sono "negoziati, accordi. Probabilmente ci arriveranno". Anche perché, ha aggiunto, una guerra commerciale "farebbe più male a chi la inizia di chi la subisce".

Descalzi ha sottolineato come "il mondo globale sia interconnesso. E' chiaro che una guerra non è tra due Paesi ma qualcosa di più ampio".