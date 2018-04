Eni, Descalzi: situazione politica Italia non è un rischio

New York, 10 apr. - La situazione politica in Italia, dove è in corso un "lecito dibattito democratico", "non è un rischio" per le attività di Eni. Parola dell'amministratore delegato del colosso petrolifero italiano, Claudio Descalzi.

Parlando a margine dell'Investor Day organizzato al New York Stock Exchange, il Ceo ha detto che "non ci sono rischi politici" e che "preoccupazioni per l'esecuzione del piano [2018-2021] non ne abbiamo".

Facendo riferimento al nostro Paese, Descalzi ha precisato che "i progetti sono già avviati" e che "la maggior parte degli investimenti sono upstream al di fuori dei confini italiani".