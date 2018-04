Martina: no a proposta Di Maio, sua logica irricevibile -2

Roma, 10 apr. - Durante il suo intervento, Martina ha ricordato i punti principali su cui il Pd intende concentrarsi: "Abbiamo richiamato tutti a quattro grandi questioni prioritarie per il Paese: la questione sociale, in particolare occupazione e lavoro, per i ceti più deboli. Il rafforzamento del reddito di inclusione contro la povertà. Costruiremo da subito un'iniziativa concreta per rafforzare questi strumenti. Risanamento dei conti pubblici e finanza pubblica. Non possiamo tornare indietro rispetto agli sforzi fatti in questi anni".