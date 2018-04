Milano: ragazze protagonista alla Scala con la Maratona... -2

Milano, 10 apr. - Tra gli ospiti d'eccezione anche Federica Maddalena, Maggiore dell'Aeronautica Militare e Pilota Combat Ready su velivolo EFA e la campionessa olimpica di scherma Diana Bianchedi, che si sono soffermate sul coraggio di osare, di sfidare i propri limiti e non arrendersi verso nuovi traguardi al femminile.

"Il Parlamento Europeo stima che da qui al 2025 vi sarà un aumento dell`8% nella richiesta di figure professionali STEM nel mondo del lavoro, e Lenovo è convinta dell'importanza del fatto che una quantità significativa di questi professionisti siano donne", ha commentato Manuela Lavezzari, marketing director di Lenovo per la regione Europa Medio-Oriente e Africa (EMEA). "In Vodafone stiamo sperimentando la tecnologia 5G a Milano con l'obiettivo di trasformare la città nella capitale europea del 5G", ha affermato Sabrina Baggioni, 5G Program Director di Vodafone Italia.

Le iniziative al Teatro alla Scala sono proseguite nel corso del pomeriggio: alle 14.30 le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado sono state coinvolte in una speciale sessione interattiva di role-modeling per tracciare la strada verso le carriere possibili e, grazie alla collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi, hanno partecipato a tavole rotonde e sessioni parallele di workshop tematici con esperte STEM provenienti dal mondo della ricerca, dell'università e delle aziende.

Tanti gli eventi pensati per bambini e ragazzi in programma nei prossimi giorni della Maratona delle STEM. Da non perdere, "Back (and Forward) to the Future. #LenovoBusStop": giovedì 12 aprile a partire dalle 9.30 uno speciale London Bus a due piani, trasporterà gli alunni della scuola primaria e gli studenti universitari alla Fabbrica del Vapore, dove potranno prendere parte a un workshop dedicato ai temi della Realtà Aumentata (AR) e della Realtà Virtuale (VR).

E il laboratorio artistico sulla figura della matematica Maria Gaetana Agnesi, a cui è dedicata questa edizione di #STEMintheCity, in programma il 13 aprile dalle 9 al Teatro Pacta; il seminario con laboratorio esperienziale ed esercitazioni di storytelling per guidare i ragazzi alla scoperta delle proprie risorse in vista della scelta di un percorso di studio oppure di una svolta professionale (venerdì 13 aprile alla Fabbrica del Vapore). Infine a palinsesto anche un'importante occasione per far conoscere ai ragazzi in cosa consiste la sperimentazione 5G per Milano: si tratta del "5G Open Day for Stem in The City", incontro che si terrà il 20 aprile, dalle 11.30 alle 13.30, al Vodafone Village di via Lorenteggio 240, per valorizzare l'impatto reale della tecnologia 5G sulla qualità della vita della persone.