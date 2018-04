In Ambasciata a Mosca prima conversazione con innovatori italiani

Mosca, 10 apr. - Inaugurato il nuovo progetto dell`Ambasciata d`Italia a Mosca "TRIPLE I - Italian Imaginative Innovators". Si è tenuta con l'architetto e designer italiano Fabio Novembre la prima di una serie di conversazioni con gli innovatori e imprenditori italiani, famosi nel mondo per le loro doti e la capacità di anticipare le tendenze. A fare gli onori di casa l'ambasciatore italiano a Mosca Pasquale Quito Terracciano. E nel segno dell'hashtag #vivereALLitaliana Novembre ha discusso con Eugenia Mikulina di Architectural Digest.

Superstar del design italiano e autore di libri dallo spirito irriverente - secondo Vogue Italia - Fabio Novembre vanta collaborazioni con marchi di tutto il mondo e in un ventennio di attività ha avuto il merito di mettere d`accordo critica e committenza. Per Expo 2015 al Padiglione Italia, ha realizzato "The Smoking Cup" per Lavazza: un viaggio sensoriale costruito intorno alla tazzina, elemento iconico dell`azienda. Insieme con i fratelli Capasa, suoi amici fraterni di lunga data, Novembre porta alto il nome del Salento nel mondo.