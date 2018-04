Roma, 10 apr. - "Abbiamo portato la posizione presa in direzione all`attenzione del Quirinale e delle altre forze politiche. Dopo il giudizio severo del voto del 4 di marzo non siamo nelle condizioni di poter avanzare noi una proposta di governo in ragione dell`esito elettorale". Lo ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, all'assemblea dei gruppi parlamentari.