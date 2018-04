Sisma, Fratoianni: discussione ed azione inadeguata su emergenza

Roma, 10 apr. - "Stamani sono stato svegliato a Foligno dal terremoto. Non era la prima volta, ma come la prima volta è stato un brutto risveglio. Ti sale la paura, e poi non dormi più. È successo a me così come a centinaia di migliaia di persone in Italia che vivono in zone a rischio sismico". Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali.

"E questo perché in Italia ormai da troppo tempo - prosegue il segretario di SI - non si fa ciò che è sempre più urgente: investimenti per la messa in sicurezza, per consentire ai cittadini di convivere in tranquillità con gli eventi sismici. In Italia - insiste l`esponente della sinistra - 4 scuole su 10 sono in zone a rischio. Solo 1 scuola su 10 è a norma contro i terremoti. La tutela degli edifici, del patrimonio edilizio pubblico e privato, e con essi la vita delle persone, è una delle priorità per un paese con le caratteristiche dell`Italia. Eppure - conclude Fratoianni- continua a non esserci traccia non solo di azione, ma nemmeno di una discussione adeguata nella politica di questo Paese".