Quartapelle(Pd): sconcertante silenzio centrodestra e M5S su Douma

Roma, 10 apr. - "Ho controllato, ho ricontrollato, ho fatto controllare e ricontrollare: non c'è una parola di M5s, Lega e neanche di Forza Italia sull'attacco chimico di domenica scorsa a Douma, in Siria, in cui sono morte più di 60 persone, tra cui decine di bambini. Evidentemente, siccome non c'entra nulla con le negoziazioni per andare al governo che li tengono tanto occupati, né Salvini né Di Maio hanno pensato che valesse la pena di spendere una parola. Per condannare l'ennesimo crimine contro l'umanità di Assad. Per spiegare se e come intendono tutelare gli interessi nazionali italiani nel Mediterraneo. Per dirci cosa pensano di fare nel caso in cui Trump e Macron decidessero di intervenire". Lo dichiara la deputata dem Lia Quartapelle.

"Non hanno trovato il tempo di una dichiarazione per condannare un atto vile e atroce come usare il gas contro i bambini, contro i civili. Loro che sprecano ogni giorno parole per continuare nel balletto sul governo. Non hanno trovato il tempo di spiegare che cosa dovrebbe fare l'Italia, loro che si dicono pronti a governarla. Si vergognino", cocnlude Quartapelle.