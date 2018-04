Di Maio: Molise non replichi caos Sicilia, serve riscatto

Roma, 10 apr. - "Il Molise mi ricorda la Sicilia. Andrea Greco è il nostro candidato con una lista e i suoi candidati contro le ammucchiate: da una parte il centrosinistra, con cinque liste e 90 candiati, dall'altra il centrodestra con nove liste e 180-190 candidati. Ammucchiate che stanno insieme pur di arrivare alla presidenza regione e il giorno dopo iniziano a litigare e a scontrarsi, è un pò quello che sto cercando di scongiurare a livello nazionale quando dico che voglio fare un contratto, ma non con tutti con una forza soltanto, è proprio per evitare le ammucchiate". Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico del M5S in un videomessaggio dal Molise insieme al candidato.

"Il grande rischio è che si finisca come la Sicilia, un film horror dove dopo oltre centro giorni la giunta Musumeci appena eletta ha perso la maggioranza, poi ha perso gli assessori ed è stato umiliante vedere il presidente Musumeci presentarsi dopo cento giorni senza aver fatto nulla", ha proseguito Di MAio.

"Qui c'è una grande opportunità, in Molise quasi il 50% dei cittadini ci hanno votato alle politiche, il risultato delle politiche non c'entra niente con le regionali" ma potrebbe essere "il primo presidente di regione dei 5 stelle della storia e sarà una regione che ha tanto bisogno di un riscatto, sarà la riscossa degli emarginati, perchè questa regione è stata abbandondata dalla politica", ha concluso.