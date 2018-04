Ciampi, Visco: nel gioco di squadra era un maestro

Roma, 10 apr. - Carlo Azeglio Ciampi "uomo delle istituzioni, era lui stesso una istituzione, capace di servirsi di tutte le risorse che erano intorno a lui. Di non essere un uomo solo ma saper ascoltare gli altri e di fare gioco di squadra, in questo Ciampi era un maestro. Non era un economista per formazione, tuttavia lo è diventato con l'applicazione. Era un cittadino d'Europa". Lo ha detto Ignazio Visco, governatore di Bankitalia, nel suo intervento in occasione della presentazione del libro "Italia, Europa, economia e banca", una raccolta discorsi di Carlo Azeglio Ciampi all'assemblea dell'Abi.