Governo, Di Maio: sono fiducioso, ci sono evoluzioni nei partiti

Roma, 10 apr. - "Sono molto fiducioso....I partiti hanno bisogno di un pò di tempo, a quello che sto vedendo, sia nel centrodestra che nel Pd ci sono evoluzioni e discussioni che io rispetto. Noi siamo pronti, gli altri hanno bisogno di un pò di tempo e non saremo noi a metter fretta, l'obiettivo è fare un governo ben fatto non per tirare a campare". Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico del M5S in un videomessaggio dal Molise per sostenere il candidato alla Regione Andrea Greco.

"Adesso ci sarà un altro giro di consultazioni con il Presidente della Repubblica - ha spiegato Di Maio -, noi saremo gli ultimi ad essere ascoltati anche questa volta, sarà l'occasione per poter dire al Presidente i passi avanti fatti rispetto all'ultima consultazione sulla formazione del governo".