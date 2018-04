Startup, Staycool premiata come migliore idea da Federmanager

Roma, 10 apr. - Si è concluso oggi a Roma il progetto "Ecosistema Together" con la premiazione di Staycool, l`idea imprenditoriale per il risparmio energetico scelta come migliore startup tra quelle nate nel corso delle 5 tappe del percorso progettuale.

A Alessandro Benedetti, componente del team vincitore, è andato il premio speciale messo a disposizione da Federmanager: la partecipazione allo Study Tour di Federmanager Academy in Silicon Valley in programma a giugno. Lo rende noto un comunicato Federmanager.

Ecosistema Together è un progetto realizzato da Federmanager Academy, la Management School della Federazione, con la collaborazione di Digital Magics, il più importante incubatore di startup digitali "Made in Italy", attivo su tutto il territorio Italiano, e patrocinato da Fondirigenti, il Fondo interprofessionale per la formazione dei dirigenti promosso da Confindustria e Federmanager.

Il percorso ha preso l`avvio a Roma nel mese di gennaio e ha toccato, in cinque tappe, tutto il territorio italiano con l`obiettivo di creare un ecosistema virtuoso in cui sviluppare l`innovazione. Una attività intensa di confronto e lavoro qualificato che ha visto protagoniste oltre 20 imprese aderenti a Fondirigenti, più di 20 startup italiane, selezionate da Digital Magics, e tanti manager e professionisti che hanno agito come freelance o a supporto delle stesse aziende e startup.

Per valutare i progetti innovativi che durante i 5 incontri sono nati dalla sinergia tra aziende, startupper e manager, è stata creata una commissione ad hoc composta da Mario Cardoni, Direttore generale di Federmanager, Costanza Patti, Direttore generale di Fondirigenti, Giacomo Gargano, Presidente di Federmanager Roma, Helga Fazion e Federico Mioni, rispettivamente Presidente e Direttore di Federmanager Academy, Layla Pavone, Chief Innovation Marketing e Communication Officer di Digital Magics e Marco Guarna, Partner di Digital Magics Roma.

«Con questo progetto - ha dichiarato Helga Fazion, Presidente di Federmanager Academy - ci eravamo proposti di unire in uno stesso ambito di lavoro giovani startupper e dirigenti in servizio e anche in ricollocazione, per creare una contaminazione positiva».

«Siamo contenti - ha detto ancora Helga Fazion - di aver coinvolto, anche grazie all`assistenza costante e qualificata di Digital Magics, più di 120 persone, circa 25 aziende, e di aver realizzato i 5 eventi in varie aree del Paese, compreso il Sud Italia, a cui si aggiunge questa giornata di chiusura a Roma, in cui vediamo nella stessa sala quei gruppi di interlocutori che si sono confrontati e che oggi sono in competizione per aggiudicarsi il riconoscimento di "migliore idea di innovazione radicale"».

«I risultati delle iniziative strategiche di Fondirigenti, tra le quali rientra Ecosistema Together, - ha dichiarato Carlo Poledrini, Presidente del Fondo sostenitore del progetto - favoriscono l`innovazione e offrono indicazioni sulle aree di fabbisogno utili alla definizione delle future attività di supporto alla managerializzazione delle imprese, con particolare attenzione alle PMI».

«Questo progetto, che si conclude oggi con l`evento finale di un percorso di cinque tappe in tutta Italia per l`in-formazione tra nuova imprenditorialità, manager e aziende, ha riscontrato un grande successo non solo per i risultati in termine di presenze, ma soprattutto per la qualità dei protagonisti» ha dichiarato Marco Gay, Amministratore Delegato di Digital Magics.

«Due delle startup che abbiamo selezionato per Ecosistema Together - ha proseguito ancora Marco Gay - hanno vinto in questi mesi importanti premi e riconoscimenti e durante gli incontri sono stati creati progetti industriali molto interessanti in campo IoT, food, fashion e learning che hanno risposto, in maniere concreta e innovativa, alle esigenze delle imprese partecipanti e aderenti a Fondirigenti, che sono leader nei loro settori di riferimento a livello nazionale e locale. Come Digital Magics, grazie a questa collaborazione con Federmanager Academy, siamo soddisfatti di aver potuto contribuire a creare innovazione aperta alle imprese partner, ed è importante per noi continuare a confrontarci e a portare la cultura dell`innovazione digitale proprio partendo dai territori».

«Abbiamo messo a lavorare insieme sistemi che nella realtà spesso faticano a dialogare. Perciò, grazie a questo progetto, oggi non vince solo la migliore startup, ma vincono tutti: manager, giovani innovatori, imprese - ha affermato il Presidente Federmanager, Stefano Cuzzilla -. Il compito della nostra Organizzazione è quello di garantire competitività e sviluppo al Paese anche facilitando i processi che valorizzano l`incontro tra idee, talenti e competenze. Nell`epoca 4.0 il management svolge un ruolo fondamentale nella costruzione di nuovi ecosistemi».