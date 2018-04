Ferrotramviaria: prosegue ammodernamento della linea ferroviaria

Roma, 10 apr. - Ferrotramviaria, nell`ambito della politica di attenzione verso la propria clientela e l`utenza del servizio ferroviario locale, informa in una nota che prosegue il proprio impegno con il massimo delle forze, sia nell`opera di riattivazione della tratta Ruvo-Corato, che necessita però ancora di alcuni adempimenti, sia su altre opere come l`interramento della linea ferroviaria in Andria e il completamento del "Grande Progetto".

Il raddoppio dei binari, l`eliminazione dei passaggi a livello, l`attrezzaggio della linea con strumenti tecnologici di ultima generazione, l`acquisto di treni nuovi, le nuove tratte realizzate già con doppio binario, si inseriscono nel percorso di ammodernamento della linea e di miglioramento della sicurezza e del servizio. Percorso che Ferrotramviaria ha avviato da moltissimi anni e ha sempre cercato di implementare e di perseguire con il massimo impegno, impegno che è proseguito anche durante l`inchiesta giudiziaria, per la quale si conferma totale fiducia nella magistratura e della quale si attendono serenamente le decisioni.